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    Maçtan önce rakip takımın formalarına kaşıntı tozu döktüler

    Afrika Konfederasyonlar Kupasındaki Namungo-Pyramids maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre ev sahibi ekip konuk takımın formalarına kaşıntı tozu dökerek maçı manipüle etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 13:26
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    Maçtan önce rakip takımın formalarına kaşıntı tozu döktüler

    Afrika'nın Şampiyonlar Ligi'nden sonra kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Konfederasyonlar Kupası D grubundaki Namungo-Pyramids maçı öncesinde enteresan bir durumla karşılaşıldı.

    Maçtan önce rakip takımın formalarına kaşıntı tozu döktüler #1

    KAŞINTI TOZUYLA MANİPÜLASYON

    Mısır ekibi Pyramids, müsabaka öncesinde Tanzanya takımı Namungo'lu yetkililerin, soyunma odalarına girerek; maç formalarının üzerine beyaz bir toz döktüklerini iddia etti. Bu tozdan dolayı giydikleri maç formalarından sonra kaşıntı yaşamaya başladıklarını belirttiler.

    Maçtan önce rakip takımın formalarına kaşıntı tozu döktüler #2

    Pyramids kulübü bu gelişme üzerine maçta giyeceği siyah forma yerine, alternatif olarak getirdiği beyaz formasıyla mücadele ederken, başlarına gelen durumdan ötürü maçın gözlemcisi ve oda denetim genel koordinatörü, CAF (Afrika Konfederasyonlar Birliği) şikayet edeceğini açıkladı.

    Öte yandan Tanzanya'da oynanan maç Mısır temsilcisi Pyramids'in 2-0'lık galibiyetiyle noktalandı.

    Maçtan önce rakip takımın formalarına kaşıntı tozu döktüler #3

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