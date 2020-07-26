Lacivert-turunculuların başarılı futbolcularından Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yırtık ayakkabısıyla kulübe girdiği günleri anımsattı.

Başakşehir'de 2019-2020 şampiyonluğunun kilit parçalarından birisi olan Mahmut Tekdemir, anlattığı duygusal bir anıyla gündeme geldi.

İstanbul temsilcisinin altyapısından yetişen 32 yaşındaki oyuncu, katıldığı televizyon programında, 16 yıl önce kulübe ilk girdiği yıllarda yırtık olduğu için ayakkabısını içine soktuğunu hatırlattı.

Mahmut Tekdemir'den duygusal hikaye - İZLE

Çok zor günlerden geçerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Mahmut, "Şampiyon olduktan sonra eve giderken, arabada tek başımayım. 15-16 yıl önceydi, bu kulübe girdiğim anı unutmam, çok duygulanıyorum. Ayakkabım yırtıktı, elimle düzelttim, içine sokardım ki insanlar görmesin, insanlar benimle alay etmesin" ifadelerini kullanarak duygusal anlar yaşadı.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon takımda çok önemli bir rol üstlenen Mahmut Tekdemir, turuncu-lacivertli formayla bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.