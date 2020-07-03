Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi

Bu sezon City maçından önce yalnızca 1 kere kaybeden Liverpool, ezeli rakibinin sahasında fark yedi.

Maçı adeta domine eden City, 25. dakikada penaltı kazandı ve Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 35. dakikasında Raheem Sterling'in golüyle skor 2-0'a geldi.

İlk 45 dakikanın sonunda ise Foden attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Soyunma odasına 3-0 geride giden Liverpool, ikinci yarıda da City'e direnemedi. 66. dakikada Alex Oxlade Chamberlain'in kendi kalesine attığı golle şampiyon, 4-0 geriye düştü.

Maçın uzatma dakikalarında City, Riyad Mahrez'in golüyle skoru 5-0'a getirdi. Ancak Mahrez'in golü, Var incelemesi sonucunda iptal edildi ve City maç sonunda 4-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bu skorla Manchester City, şampiyon Liverpool ile arasındaki puan farkını 20'ye indirdi.

CİTY LİVERPOOL'U SON 3 LİG MAÇINDA DA YENDİ

Öte yandan Manchester City rakibini konuk ettiği son 3 lig maçını da kazandı.

Liverpool ise son 5 deplasman maçında gol atamadı.

Liverpool’un Jürgen Klopp yönetiminde Premier Lig'de aldığı en farklı iki yenilgi de Manchester City deplasmanında geldi. Skorlar 5-0 ve 4-0.