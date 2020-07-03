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- Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi
Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 01:40
İngiltere Premier League'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Liverpool en yakın rakibi Manchester City ile karşılaştı.
Deplasmanda oynayan Liverpool, 4-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
CİTY ALKIŞLAYARAK KARŞILADI
Liverpool'u sahasında ağırlayan geçen senenin şampiyonu Manchester City, geçen hafta 30 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden rakibini, alkışlayarak karşıladı.
Bu sezon City maçından önce yalnızca 1 kere kaybeden Liverpool, ezeli rakibinin sahasında fark yedi.
Maçı adeta domine eden City, 25. dakikada penaltı kazandı ve Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 35. dakikasında Raheem Sterling'in golüyle skor 2-0'a geldi.
İlk 45 dakikanın sonunda ise Foden attığı golle farkı 3'e çıkardı.
Soyunma odasına 3-0 geride giden Liverpool, ikinci yarıda da City'e direnemedi. 66. dakikada Alex Oxlade Chamberlain'in kendi kalesine attığı golle şampiyon, 4-0 geriye düştü.
Maçın uzatma dakikalarında City, Riyad Mahrez'in golüyle skoru 5-0'a getirdi. Ancak Mahrez'in golü, Var incelemesi sonucunda iptal edildi ve City maç sonunda 4-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı.
Bu skorla Manchester City, şampiyon Liverpool ile arasındaki puan farkını 20'ye indirdi.
CİTY LİVERPOOL'U SON 3 LİG MAÇINDA DA YENDİ
Öte yandan Manchester City rakibini konuk ettiği son 3 lig maçını da kazandı.
Liverpool ise son 5 deplasman maçında gol atamadı.
Liverpool’un Jürgen Klopp yönetiminde Premier Lig'de aldığı en farklı iki yenilgi de Manchester City deplasmanında geldi. Skorlar 5-0 ve 4-0.