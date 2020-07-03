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    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi

    Geçen hafta, 30 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Maç City'nin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 01:40
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    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #1

    İngiltere Premier League'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Liverpool en yakın rakibi Manchester City ile karşılaştı.

    Deplasmanda oynayan Liverpool, 4-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #2

    CİTY ALKIŞLAYARAK KARŞILADI

    Liverpool'u sahasında ağırlayan geçen senenin şampiyonu Manchester City, geçen hafta 30 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden rakibini, alkışlayarak karşıladı.

    Bu sezon City maçından önce yalnızca 1 kere kaybeden Liverpool, ezeli rakibinin sahasında fark yedi.

    Maçı adeta domine eden City, 25. dakikada penaltı kazandı ve Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Maçın 35. dakikasında Raheem Sterling'in golüyle skor 2-0'a geldi.

    İlk 45 dakikanın sonunda ise Foden attığı golle farkı 3'e çıkardı.

    Soyunma odasına 3-0 geride giden Liverpool, ikinci yarıda da City'e direnemedi. 66. dakikada Alex Oxlade Chamberlain'in kendi kalesine attığı golle şampiyon, 4-0 geriye düştü.

    Maçın uzatma dakikalarında City, Riyad Mahrez'in golüyle skoru 5-0'a getirdi. Ancak Mahrez'in golü, Var incelemesi sonucunda iptal edildi ve City maç sonunda 4-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

    Bu skorla Manchester City, şampiyon Liverpool ile arasındaki puan farkını 20'ye indirdi.

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #3

    CİTY LİVERPOOL'U SON 3 LİG MAÇINDA DA YENDİ

    Öte yandan Manchester City rakibini konuk ettiği son 3 lig maçını da kazandı.

    Liverpool ise son 5 deplasman maçında gol atamadı.

    Liverpool’un Jürgen Klopp yönetiminde Premier Lig'de aldığı en farklı iki yenilgi de Manchester City deplasmanında geldi. Skorlar 5-0 ve 4-0.

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #4

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #5

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #6

    Manchester City şampiyon Liverpool'u 4-0 yendi #7

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