Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de futbol heyecanı 11. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manchester United, Manchester City'i ağırlayacak. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman?

Dünyanın en çok takip edilen ve kaliteli görülen ligi İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni devam ediyor.

Güçlü takımların yer aldığı ve yarıştığı lig, 11. hafta karşılaşmalarına sahne olmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Ronaldolu Manchester United, bir diğer dişli rakibi Manchester City takımı ile karşı karşıya gelecek.

Maçı izlemek ve kaçırmak istemeyen futbolseverler ise müsabakanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Manchester City maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Bu dev mücadele Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Manchester City maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.