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    ManU, Crystal Palace'tan kaleci Jack Butland'ı kiraladı

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Crystal Palace'tan kaleci Jack Butland'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • 06.01.2023 - 17:17
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    ManU, Crystal Palace'tan kaleci Jack Butland'ı kiraladı

    Manchester United Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz file bekçisi Butland'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

    Kadrosunda İspanyol David de Gea ve İngiliz Tom Heaton'ı bulunduran "Kırmızı Şeytanlar", Butland transferiyle A takıma üçüncü kaleciyi kazandırmış oldu.

    2020'de Crystal Palace'a imza attı

    Kariyerine Birmingham City'de başlayan ve uzun süre Stoke City'de oynayan Butland, Leeds United, Derby County ve Barnsley'ye kiralandıktan sonra 2020'de Crystal Palace'a imza attı.

    9 kere milli takımın kalesini korudu

    AA'nın haberine göre Premier Lig'de 87 maça çıkan Butland, 9 kez de İngiltere Milli Takımı'nın kalesini korudu.

    ManU, Crystal Palace tan kaleci Jack Butland ı kiraladı #1


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