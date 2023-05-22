Marc Bartra galibiyeti taraftarlara armağan etti Trabzonspor'un savunmacısı Marc Bartra, konuk ettikleri Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Bartra, Trezeguet (2) ve Batuhan Şen'den (KK) gelirken konuk ekibin tek sayısını Diagne kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükseltti, Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

Marc Bartra galibiyeti taraftarlara armağan etti

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Marc Bartra, "Çok mutluyum. Sadece galibiyet için değil, takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı da çok mutluyum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim bahsettiğimiz bu potansiyelimizdi, bugün potansiyelimizi gösterdik. Keşke bu şekilde devam edebilsek. Bu istikrarla, bu düzenle devam edebilsek bizim için çok iyi bir gelecek bekliyor. Harika bir takımımız var. Bunu belki bazen gösteremedik. Ama bugün gerçekten çok iyi bir skor aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Onlara bir mutluluk hediye etmek istemiştik, öyle de oldu" ifadelerini kullandı.