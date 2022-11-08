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    Marc Bartra'ya 8 dikiş atıldı

    Trabzonspor'un, Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada yüzüne tekme gelen Marc Barta'nın üst dudağına 8 dikiş atıldı.
    • 08.11.2022 - 10:33
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    Marc Bartra'ya 8 dikiş atıldı

    Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada yüzüne tekme gelen ve karşılaşma sonunda hastaneye kaldırılan Marc Bartra'nın üst dudağına 8 dikiş atıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçında Uğurcan Yazgılı ile girdiği pozisyonda yüzüne tekme gelen ve bir süre yerde kalan Marc Bartra karşılaşma sonrası baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

    Marc Bartra ya 8 dikiş atıldı #1

    "Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım"

    Geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren tecrübeli stoperin yapılan kontrollerinde önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenirken, Bartra'nın üst dudağına aldığı darbe nedeniyle 8 dikiş atıldı.

    Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bartra, "Yaşanan hareketten dolayı nasıl olduğumu soran herkese yanıt olarak, dudağıma 8 dikiş atıldı ve önlem olarak geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Şu an çok iyiyim, neredeyse toparlandım ve Cuma günkü önemli maçımızı düşünüyorum. Gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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