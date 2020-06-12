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Marca, Boateng'in golünü paylaştı
İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in idmanda attığı gole kayıtsız kalamadı.
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 17:56
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince-Boateng, geçtiğimiz gün Sergen Yalçın önderliğinde yapılan antrenman sırasında attığı şahane gol ile dikkat çekmişti.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bu görüntüler, İspanya'nın da dikkatinden kaçmadı.
Boateng'in idmanda attığı muhteşem gol - İZLE
MARCA: HANGİ GEZEGENDEN GELDİN?
İspanya'da yayın yapan Marca gazetesi, Boateng'in bu golüne kayıtsız kalamadı.
İspanyol gazete, sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak, ''Hangi gezegenden geldin?'' notunu düştü.