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    Marcelo, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

    Brezilya basını Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. Bunun üzerine, "Marcelo, Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı.
    • 06.06.2022 - 10:14
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    Marcelo, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

    İsmail Kartal'la vedalaştıktan sonra Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, kısa bir süre sonra yeni sezonu açmaya hazırlanıyor.

    Jesus ile geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen ve 1 yıllık imzayı attıran Ali Koç, gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi ihmal etmedi.

    Gazetecilerin sorularının başında transfere dair detaylar yer aldı.. Jesus'un gelmesinin ardından transfer hamlelerinin başlaması bekleniyor.

    Toplantıda 3-4 kişi alacaklarını söyleyen Jesus'un ekibinin bu konu için çalışmalar yaptığı biliniyor.

    Net olarak isimler belli değil ancak Brezilya basını, Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.

    Bunun üzerine heyecanlanan Fenerbahçe taraftarı, "Marcelo, Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Marcelo, Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte detaylar...

    Marcelo, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

    arcelo'nun 15 yıllık Real Madrid kariyeri sona erdi. Brezilyalı yıldız İspanyol devine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile veda etti. 34 yaşındaki yıldız sol bek gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Brezilya basını ise Marcelo'nun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.

    UOL'nin haberine göre Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jorge Jesus, Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun kulübe kazandırılmasını istedi.

    Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan futbolcu konumunda bulunan Marcelo'ya Brezilya ve Birleşik Devletler'den teklif geldi. Ancak süper yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Marcelo, Roberto Carlos'un izinden gidebilir.

    Marcelo, Fenerbahçe ye mi geliyor? #1

    Carlos devrede

    Fanatik gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldıza yıllık 4 milyon euro'luk teklifte bulunduğu iddia edilirken Marcelo'nun Roberto Carlos'un da tavsiyesiyle bu teklife 'evet' dediği haberde yer aldı.

    15 yıllık Real Madrid kariyerini noktalayan 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol devindeki ilk döneminde vatandaşı Roberto Carlos ile birlikte aynı takımda yer almış ve daha sonra Carlos, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

    Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.

    Marcelo, Fenerbahçe ye mi geliyor? #2


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