Marco Reus: Her maç 3-4 gol atamayız

Dortmund kaptanı Marco Reus, Leverkusen maçını 4-3 kazandıkları maçla ilgili konuştu.

Borussia Dortmund'un kaptanı Marco Reus, 4-3 kazandıkları Bayer Leverkusen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Takımının performansını SkySports'a verdiği maç sonu röportajda eleştiren Marco Reus, "Haaland'a bağımlıyız. Bu beni endişelendiriyor. Çünkü her maçta 3-4 gol atamayız. Çok fazla gol atıp gol yiyoruz. Bu maçı bir şekilde kazandık çünkü çok çaba sarf ettik" diye konuştu.

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, kaptan Marco Reus'un daha önce maç içinde takım taktiğini değiştirmesi için kendisine öneride bulunduğunu ve deneyimli oyuncunun tavsiye ettiği şekilde değişiklik yaptıklarını açıklamıştı.