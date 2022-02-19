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    Marek Hamsik, Alanyaspor maçında oynayamayacak

    Trabzonspor, Konyaspor maçının ardından ağrıları artan ve tedavisi devam eden Hamsik'in Alanyaspor karşısında forma giymeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 15:36
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    Marek Hamsik, Alanyaspor maçında oynayamayacak

    Trabzonspor, Marek Hamsik'in artan ağrılarısı nedeniyle ülkesi Slovakya'ya gittiğini ve Alanyaspor maçında oynamayacağını açıkladı.

    İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

    "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasında oynadığımız Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır.

    Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."

    Marek Hamsik, Alanyaspor maçında oynayamayacak #1

    BU SEZON 24 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST

    Sivasspor maçında sakatlanan Marek Hamsik, üst üste 3 lig maçında oynamadıktan sonra Konyaspor karşılaşmasında son 19 dakika forma giymişti.

    Slovak yıldız, Trabzonspor formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.

    Marek Hamsik, Alanyaspor maçında oynayamayacak #2


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