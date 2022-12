Marek Hamsik: Mertens beni üzdü

Trabzonspor'da elde edilen şampiyonlukta pay sahibi olan yıldız futbolcu Marek Hamsik önemli açıklamalarda bulundu. Hamsik, Napoli döneminde Mertens'in takımdan ayrılmasına üzüldüğünü söyledi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı tecrübeli isim Marek Hamsik, efsaneleştiği eski kulübü Napoli hakkında DAZN'a konuştu.

"Bu rakamı geçmek hiç kolay değil"

Napoli'de 520 maça çıktığını ve bu sayıyı geçmenin zor olduğunu söyleyen Marek Hamsik, "Rekorlar kırılmak için vardır. Napoli formasıyla 520 maça çıktım. Bu rakamı geçmek hiç kolay değil. Bence önce Bruscolotti vardı, yıllarca rekoru elinde tuttu. Bu rekorla gurur duyuyorum." dedi.

"Napoli'ye gelir gelmez futbolun çok başka anlamlara geldiğini fark ettim"

Napoli'de futbolun başka anlamlara geldiğini belirten Hamsik, "İmzayı attığımda Napoli'nin bir kulüp olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Slovakyalıyım ve Napoli'ye gelir gelmez futbolun çok başka anlamlara geldiğini fark ettim." ifadelerini kullandı.

"Her zaman Napoli'yi seveceğim, sonsuza dek bu aşk devam edecek"

Napoli'yi her zaman seveceğini söyleyen Marek Hamsik, "Napoli taraftarının kalbine, gönlüne herkes giremez. Her zaman Napoli'yi seveceğim, sonsuza dek bu aşk devam edecek. Napoli'de geçirdiğim 12 yılda her şeyi kazandım." dedi.

"Başka Hamsikler yetiştirmek istiyorum"

Futbolu bıraktıktan sonra akademide yeni oyuncular yetiştireeğini belirten tecrübeli isim, "Slovakya'daki kasabada kendi futbol akademimi açtım; Hams AC! Ayrıca bir futbol tesisi inşa ediyorum. Başka Hamsikler yetiştirmek istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra bu akademiye her şeyimi vereceğim." ifadelerinde bulundu.

"Napoli taraftarları için üç büyük semboldü"

Takımın iyi oyuncuları olan Mertens, Insigne ve Koulibaly'nin ayrılılıklarına üzüldüğünü belirten Slovak oyuncu, "Kulüpten Mertens, Insigne ve Koulibaly'nin aynı anda ayrılması beni çok üzdü. Napoli taraftarları için üç büyük semboldü. Kulübü tesmil ediyorlardı. Bu açıdan bakınca taraftarlar adına moral bozucu bir durumdu. Ancak, yerleri harika doldu. Kim Min-Jae, Kvaratskhelia ve Osimnhen harika futbolcular." sözlerini sarf etti.

"Napoli karşısına kim çıkarsa çıksın herkesi mahvediyor"

Bu sezon Napoli'nin çok iyi olduğunu belirten Hamsik, "2017/18'de şampiyonluğa çok yakındık. Bitime 3 maç kala şampiyonluk elimizdeydi ve kaybettik. Lig böyledir işte. Çok üzülmüştüm. Napoli sezona çok güçlü başladı. Sezonun henüz ortasındayız. Ancak, Napoli karşısına kim çıkarsa çıksın herkesi mahvediyor. Tren gibi gidiyorlar. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederler." ifadelerini kullandı.