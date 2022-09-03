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    Marek Hamsik sahalara geri döndü

    Trabzonspor'da uzun süredir adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik, Ümraniyespor maçıyla formasına kavuştu.
    • 03.09.2022 - 11:29
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    Marek Hamsik sahalara geri döndü

    Trabzonspor'da sezon başında oynanan Sivasspor mücadelesinde sahada yer alan ve adalesindeki sakatlık sebebiyle uzun bir süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik geri döndü.

    Son bölümde görev yaptı

    Slovak orta saha oyuncusu, Ümraniye ile oynanan mücadelenin 76. dakikasında Enis Bardhi'nin yerine oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.

    Marek Hamsik sahalara geri döndü #1


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