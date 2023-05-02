Marek Hamsik: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bizi olumsuz etkiledi Sezona büyük hedeflerle başlayan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, neden başarısız oldukları sorusunu içtenlikle yanıtladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Bordo-mavili takımı Napoli'ye benzeten yıldız futbolcu, "Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım." dedi.

"Hoca değişiklikleri kolay değil"

"Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil."

"Efsane olarak görülüyorsam mutlu olurum"

"İki yılda Trabzonspor efsanelerinden biri olarak görülüyorsam, çok mutlu olurum."

"Şampiyonlar Ligi bizi etkiledi"

Ayrıca başarısız sonuçları sezon başında Devler Ligi'nde forma giymelerine bağlayan Hamsik, Avrupa'daki kötü sonuçların takımı etkilediğini iddia etti.