Marek Hamsik'in formu yüzleri güldürdü

Marek Hamsik, Slovakya'nın, Polonya'yı 2-1 devirdiği maçta sahne aldı, oldukça fit bir görüntü verdi. 90 dakika sahada kalan futbolcunun form durumu Trabzonspor'da yüzleri güldürdü.

Mart ayında Çin'den ayrıldıktan sonra EURO 2020'ye antrenmanlı gitmek adına transferin serbest olduğu olduğu İsveç ekibi Göteborg'a 6 aylığına imza atan Marek Hamsik, performansıyla bordo-mavili camiayı da mutlu etti.

HAMSIK’IN KONDİSYONU TAM

Trabzonspor 'un uzun çabalar göstererek kadrosuna katmayı başardığı Marek Hamsik, EURO 2020'de sahne aldı. Şampiyonaya hazır gitmek adına mart ayında Çin'den ayrıldıktan sonra transfer tahtasının açık olduğu İsveç ekibi Göteborg'a imza atan Slovak oyuncu, turnuvadaki ilk sınavında fit bir görüntü verdi.

Polonya'yı 2-1 devirdikleri mücadelede 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, Skriniar'ın zaferi getiren golünün de asistini yaptı.

“O BİR SAVAŞÇI”

Hamsik'in form durumu Trabzonspor camiasını da oldukça mutlu etti. Trabzonspor'a tamamen hazır bir halde gelecek olan 33 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabı da karşılaşma sonrasında bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor, EURO 2020 resmi sosyal medya hesabının “Slovakya efsanesi Marek Hamsik 127 uluslararası maça çıktı.” ifadelerine yanıt vererek, “O bir savaşçı! Tebrikler Marek Hamsik.” paylaşımı yaptı.