Mariano: G.Saray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Rize deplasmanında 100. kez sarı-kırmızılı formayı giymenin coşkusu, sezon sonunda sona erecek sözleşmesi ve üst üste üçüncü şampiyonlukla ilgili konuştu.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, sarı-kırmızılı takım hakkında ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, “Galatasaray, Türkiye ve Avrupa’nın dev bir kulübü. Bu kulübün formasını giymek benim için bir onur. Futbolda bugüne kadar gördüğüm en tutkulu taraftar için sahada ter dökmekten dolayı mutluyum. Böylesi büyük bir takımda 100 maça ulaşmak büyük bir keyif. Böyle bir rakama ulaşmak da beni, burada yeni bir şampiyonluk kazanmak adına ayrıca motive ediyor” dedi.

''SEZON BİTİNCE GÖRÜŞECEĞİZ''

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Galatasaray’da kalıp kalmayacağımı hala bilmiyorum. Avrupa’da başka bir kulüpte mi yola devam edeceğim yoksa Brezilya’ya mı döneceğim bilemiyorum. Durumumu lig bitikten sonra görüşeceğiz.”





''TÜM TAKIM ŞAMPİYONLUĞA KİTLENDİ''

Üst üste üçüncü şampiyonluğa odaklandığını söyleyen deneyimli futbolcu, “Tek bildiğim, bu sezon Galatasaray’ın bir şampiyonluk daha elde etmesi için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk mücadelesi çok çetin geçiyor. Daha lider takımla oynayacağımız maç var her şey mümkün. Tüm takım olarak şampiyonluk hedefine son derece kilitlenmiş bir durumdayız” diye konuştu.