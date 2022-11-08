Mario Balotelli, Adana Demirspor'a dönmek istiyor

19 gol attığı Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Sion'a giden yıldız oyuncu yine olaylarla gündemde. Basel maçında taraftara hareket yapan Balotelli yeniden Güney ekibine dönmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transferiyle büyük bir sürpriz imza atan Mario Balotelli, Türkiye'de 35 maça çıkmış ve 19 gol 7 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Adana Demirspor formasıyla saha dışındaki hareketlerinden çok saha içi performansıyla konuşulan İtalyan golcü, ayrılığı sonrasında yine problem yaşamaya başladı.

Akdeniz ekibinden ayrılmadan önce teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan Mario Balotelli, daha sonra İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.

İsviçre'de skandal hareket

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Basel ile Sion'un maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Mario Balotelli oldu. Müsabakada sakatlanarak kenara gelen yıldız futbolcu, rakip Basel taraftarları tarafından ıslıklı tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Basel taraftarlarına doğru sinirli bir şekilde yönelen Mario Balotelli, orta parmağını tribüne doğru gösterdi.

Görev yapan hakemlerin görmediği, VAR müdahalesinin ise gerçekleşmediği anda Balotelli'ye herhangi bir kart çıkmadı.

Cinsel organını da gösterdi

Mario Balotelli, orta parmağını göstermekle yetinmedi bu kez de saha kenarında Basel taraftarlarına doğru yönelerek cinsel organını parmağıyla işaret etti.

Balotelli'nin Basel-Sion maçında yaptığı hareket, İsviçre Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.

Daha önce benzer olayların yaşandığı emsal kararların olduğu belirtilirken, Balotelli'nin en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

Federasyonun, olayla ilgili soruşturma başlatacağı ve cezanın 5 maça kadar yükseltilmesinin gündeme geleceği belirtildi.

Adana Demirspor'a dönmek istiyor

Gelen haberlere göre ise Balotelli, Sion'da mutsuz ve yeniden kendisini bulduğu Adana Demirspor'a geri dönmek istiyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız oyuncuya verdiği şans ve kurduğu özel iletişimle yeniden ayağa kalkmasını sağlamıştı.

Sezon başında ayrılmak için her şeyi yapan oyuncunun geri dönmek istediği ifade ediliyor.