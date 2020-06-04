Mario Gomez futbolu bırakıyor

Sadece 1 sezon oynamasına rağmen Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran Mario Gomez, sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalama kararı aldı.

2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve attığı 26 golle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Gomez, terör olaylarını bahane ederek Türkiye'den ayrılmış ve siyah-beyazlı taraftarları çok üzmüştü.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Alman forveti unutamayan taraftarlar, her transfer döneminde golcü futbolcunun Beşiktaş'a geri gelmesini istese de futbol hayatını Almanya'da sürdüren 34 yaşındaki oyuncu, bir daha Türkiye'ye dönmemişti.

Stuttgart formasıyla Bundesliga 2'de mücadele eden Gomez, kalan 5 maçın ardından futbolu bırakma kararı aldı.

BAŞARILARI

*Profesyonel kariyerine Stuttgart ile başlayan Gomez, burada kulübü ile 1 Bundesliga Şampiyonluğu yaşadı.

*Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunda kiralık olarak gelen Mario Gomez, siyah-beyazlıların formasını sadece 1 sezon için terletti. Alman forvet buna rağmen kısa sürede yaptıkları ile Beşiktaş taraftarının gönlünü kazandı. Gomez, Beşiktaş'ta geçirdiği tek sezonda Süper Lig'de attığı 26 gol ile takımının şampiyonluğundan en büyük pay sahiplerinden birisiydi.

*Kariyerinde 5 kez gol kralı olan Gomez, 2'si Bayern Münih ve 1'i Stuttgart ile olmak üzere 3 Bundesliga kazandı.

*Başarılı forvet, bunun yanı sıra 2012/2013 sezonunda yine Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu tattı.