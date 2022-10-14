Marko Guduric: Taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, Euroleague'de sezonun ilk iç saha maçı olan Maccabi Playtika karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Marko Guduric, Euroleague'de sezonun ilk iç saha maçı olan Maccabi Playtika mücadelesi öncesi konuştu.

Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu söyleyen Guduric, "İlk iç saha maçımız ve tabii ki çok önemli bir maç. Maccabi, bireysel olarak yetenekli çok fazla oyuncuya sahip ama buna karşı iyi hazırlandık." dedi.

"Taraftarımızı çok özledim"

Taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Guduric, "Taraftarlarımızı çok özledim. Umarım dolu bir salon önünde oynarız. Maç saatinin gelmesi ve onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.