Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Auxerre'i yendi Marsilya, Fransa Ligue 1'in 33. haftasında konuk ettiği Auxerre'i milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in gol attığı maçta 2-1 devirdi.

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Fransa Ligue 1'in 33. haftasında lider Paris Saint-Germain'in (PSG) en yakın takipçisi Marsilya, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'i ağırladı.

Auxerre, 33. dakikada Toure ile öne geçti ancak Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 75 ve Alexis Sanchez'in 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Cengiz, Ligue 1'deki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.

Art arda 3. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.

Auxerre ise 33 puanda kaldı.