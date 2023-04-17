Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Troyes'u 3 golle geçti Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Marsilya, konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, takımının ikinci golünü kaydetti.

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Fransa Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Marsilya, 31. hafta mücadelesinde Troyes'u ağırladı.

Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi.

Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip maçta 3-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Troyes, Mama Balde'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 64'e çıkaran Olimpik Marsilya zirve yolundaki rakibi Paris Saint-Germain'nin (72 puan) ardından ikinci sırada bulunuyor.