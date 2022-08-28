Martin Linnes: Galatasaray taraftarını çok özledim

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımın bu sezon şampiyonluğa oynayacağını söyledi.

Galatasaray’da forma giydiği 6 sezonda saha içi ve dışındaki örnek kişiliğiyle taraftarların gönlünde ayrı bir yer edinen, 2'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere tam 6 kupa kaldıran Martin Linnes, özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarları çok özlediğini söyleyen Norveçli futbolcu, "Öncelikle taraftarımızı çok özledim. Norveç'e geldiğimde onlara özlemimi daha çok anladım. Norveç'te oynarsanız taraftarın size bakışı farklıdır. Ama Türkiye'de ortaya koyacağınız performans taraftarın hayat şekline bile etki ediyor. Ne istediklerini verirseniz sizi el üstünde tutarlar. Maç atmosferini çok özledim. Galatasaray'ın kazanmasını seviyorum. Her maçı izliyorum. Geçen sezonu kötü geçirdiler." dedi.

"Dubois ilaç gibi olur"

Dubois'in sağ beke ilaç gibi geleceğini söyleyen deneyimli futbolcu, "Galatasaray’ın sağ kanattaki durumunu biliyorum. Bu pozisyonda oynamak kolay değil. Oradaki sorunu çözmek zaman alacaktır. Biz şampiyon olduğumuzda Mariano ile birlikte oynuyorduk. O da çok büyük bir futbolcuydu. Dubois yakından takip ettiğim ve stilini sevdiğim bir oyuncu. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum. Ve bunun için de beklerdeki sorunu çabuk çözmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Galatasaray şampiyon olur"

Süper Lig'deki favorisini de açıklayan Linnes, "Galatasaray bu yıl şampiyon olabilir. Bu kolay değil. Yeni takım ama takım çok kaliteli. Bu kaliteyi takım olarak sahaya yansıtırlarsa şampiyon olacaklardır. Fenerbahçe iyi görünüyor. Beşiktaş bu işin peşini bırakmayacaktır. Trabzonspor gibi bir gerçek var. Galatasaray'ın işi kolay değil ama başaracaklarına inanıyorum. Şampiyon olmak istiyorsanız bahaneniz olamaz." ifadelerini kullandı.