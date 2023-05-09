Mauro Icardi, büyük maçları boş geçmiyor Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda performansıyla beğeni toplayan yıldız golcü Mauro Icardi, büyük maçları boş geçmiyor.

Arjantinli süperstar, yine zorlu bir rakibe karşı sahne aldı. Karagümrük karşısında penaltı kaçıran Mauro Icardi, dün ilk yarının son anlarında bir kez daha beyaz noktanın başına geçti. Yıldız forvet, Muhammed'le topu ayrı köşelere göndererek golünü attı.

Büyük maçlarda hep devrede

Galatasaray'ın bu sezon geriden gelip zirveye çıkmasında Mauro Icardi'nin müthiş performansının etkisi büyüktü. Arjantinli süperstar, kritik maçlarda, kritik anlarda sahneye çıktı, birbirinden önemli goller attı.

Yıldız futbolcunun özellikle 'büyük' karşılaşmalardaki golcülüğü taraftarı mest etti. Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atan, Fenerbahçe derbisini boş geçmeyen Icardi, dün yine çok kritik bir mücadelede en önemli görevini yerine getirdi. İşte ayrıntılar...

Kendinden emin

Sarı-kırmızılılar, ilk yarının son anlarında Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde topa koluyla müdahale etmesi sonrası penaltı kazandı. Icardi, Karagümrük karşısında kullandığı son penaltıyı kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu buna rağmen dün yine beyaz noktanın başına geçti. Arjantinli yıldız, kendinden çok emin bir şekilde topa gelip sert bir şutla kaleci Muhammed Şengezer'i ters köşeye yatırdı.

11 gol Ali Sami Yen'de

Mauro Icardi, yine çok kritik bir golle takımına şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan kazandırdı. Böylece Arjantinli yıldızın ligdeki gol sayısı 15'e yükseltti. 30 yaşındaki forvet ayrıca son 5 karşılaşmada takımına 6 gol ve 1 asist ilke 7 skor katkısı yaptı. İcardi, ligde 15 golün 11'ini Nef Stadı'nda ağlara gönderdi.

Son 5 sezonun en golcüsü

Galatasaray'da 2017-18 sezonunda Bafetimbi Gomis, 29 golle lig tarihine geçmişti. Sonraki sezonlarda Aslan'ın yıldızları beklendiği kadar skor üretemedi.

2018-19'da Onyekuru 14, 2019-20'de Falcao 10, 2020-21'de yine Falcao 9 ve geçen sezon Kerem Aktürkoğlu 10 golle Cim Bom'un en skorer isimleri olmuştu. Mauro Icardi, ligde sadece 20 maçta forma giymesine rağmen 15 kez ağları sarstı ve son 5 sezondaki en golcü oyuncu oldu.

"Kesinlikle rahatlamak yok"

Attığı tek golle takımına altın değerinde 3 puanı getiren Icardi, maçın ardından şunları söyledi: