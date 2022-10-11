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    Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor

    Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor

    Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk ile konuşarak ilk 11'de forma giymek istediğini ifade etti.
    • 11.10.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:35
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    Son dönemde eşi Wanda Nara ile olan anlaşmazlıklarıyla gündem olan Mauro Icardi, aşk hayatındaki sıkıntılarını bir kenara atarak futbol oynamaya odaklandı.

    Kayserispor maçına yoğun şekilde hazırlanan Arjantinli futbolcu, ilk 11'de forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

    Mauro Icardi ilk 11 de oynamak istiyor #1

    "Kendimi çok iyi hissediyorum"

    Kondisyon anlamında eksiklikleri olan tecrübeli futbolcu için son kararı teknik direktör Buruk'un vereceği öğrenilse de yeniden futbola odaklanan Icardi'nin hocasına, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Forma bekliyorum." dediği ifade edildi.

    Okan Buruk'un da beklentilerin altında kalan ve son iki maçta gol atamayan Bafetimbi Gomis'in yerine Mauro Icardi'ye şans vermeyi planladığı belirtiliyor.

    Mauro Icardi ilk 11 de oynamak istiyor #2


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