Mauro Icardi: Şampiyonluğa daha çok var Başakşehir'i 1-0 yendikleri mücadelenin ardından konuşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, "Şampiyonluk için daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz" dedi.

ensonhaber.com Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golü dakikalar 45+8'i gösterirken penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 73'e yükseltti ve en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Başakşehir ise 51 puanda kaldı. Icardi: Şampiyonluğa daha çok var Mücadele sonrasında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, açıklamalarda bulundu. "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım" derken, "Şampiyonluk için daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.