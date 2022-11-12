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    Mauro Icardi: Takımın oyunundan çok mutluyum

    Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, 7-0 galibiyetle sona eren Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 12.11.2022 - 22:58
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    Mauro Icardi: Takımın oyunundan çok mutluyum

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 7-0'lık Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

    "Takımın oyunundan çok mutluyum"

    Icardi, "Takımın oyunundan çok mutluyum. Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da memnun etti." dedi.

    Mauro Icardi: Takımın oyunundan çok mutluyum #1

    "Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu"

    Karşılaşmada Kerem'e, Guti'nin yıllar önce Benzema'ya yaptığına benzer bir asist yaptığı hatırlatılan golcü oyuncu, "Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm, ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu, onun konuşması lazım." diye konuştu.

    Mauro Icardi: Takımın oyunundan çok mutluyum #2


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