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    Mauro Icardi ticarete atılıyor

    Mauro Icardi ticarete atılıyor

    Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin iş hayatına atılacağı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.
    • 11.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:42
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    Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı devam ediyor. Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

    İş adamlarıyla görüşüyor

    Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi'nin Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

    Başarılı golcünün bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

    Mauro Icardi ticarete atılıyor #1

    Beşiktaş maçında alkış aldı

    Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi en sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakmıştı.

    Mauro Icardi ticarete atılıyor #2


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