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    Mauro Icardi: Türkiye'de en büyük Galatasaray

    Mauro Icardi: Türkiye'de en büyük Galatasaray

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplandırdı. Icardi, "Oynadığın en büyük takım?" sorusuna, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray" dedi.
    • 16.11.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 16:31
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    Galatasaray, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası arasına, lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında 27 puanla 2. sırada girdi.

    Sezon başında PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

    Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli forveti Icardi, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını cevaplandırdı.

    "Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"

    29 yaşındaki yıldız futbolcu Icardi, "Oynadığın en büyük takım hangisi?" sorusuna, "İtalya'nın en büyüğü Inter, Fransa'nın en büyüğü PSG ve Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray." cevabını verdi.

    Mauro Icardi: Türkiye de en büyük Galatasaray #1

    4 gol 3 asist ile oynuyor

    Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek takımına önemli katkıda bulundu.

    Icardi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında yapmış olduğu 3 gol ve 2 asist ile takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi olmuştu.

    Mauro Icardi: Türkiye de en büyük Galatasaray #2


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