Mauro Icardi: Wanda Nara'nın savunulacak tarafı kalmadı

Galatasaray'a geldiği günden bu yana futbol dışında sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından eşini eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, "Bunlara katlanamam" dedi.

Magazin dünyasının aşklarını yakından takip ettiği Mauro Icardi ile Wanda Nara çifti geçtiğimiz hafta ayrılığı konuşulmuştu.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşiyle ilgili sosyal medyadan açıklama geldi.

"Ben deli değilim"

Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim." ifadelerini kullandı.

Icardi açıklamasının devamında, "Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek." dedi.

Wanda Nara fotoğrafları sildi

Wanda Nara Arjantin'de kaldı. Çift arasındaki ayrılığın devam ettiği gözlemlenirken Wanda Nara, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu.

Mauro Icardi'yle olan tüm paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kaldıran Wanda Nara'nın eşi Mauro Icardi ise hala Wanda Nara'yı takip ediyor. Mauro Icardi'nin Instagram hesabında ikilinin fotoğrafları da duruyor.