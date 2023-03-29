Mauro Icardi'den gol sözü

Galatasaray'da 14 maçta 9 gol atarak takımın gol yükünü çeken dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi milli arada boş durmadı.
Her fırsatta bireysel çalışmalarını da sürdüren Arjantinli golcü, Adana Demirspor ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk'a gol sözü verdi.
İdmanlardaki istekli görüntüsüyle de dikkat çeken Icardi, son olarak 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Wanda Nara ile arayı düzeltti
Öte yandan Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde barıştığı Wanda Nara ile Arjantin'de buluşup ufak bir tatil yapmıştı.
Barıştığı eşine pahalı bir saat hediye eden Arjantinli golcünün aile içi sorunlarını çözdüğü için mutlu olduğu görüldü.