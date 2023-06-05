Mauro Icardi'den Jesus'a eleştiri ve Fener Ağlama performansı Galatasaray'ın başarılı yıldızı Mauro Icardi, Jorge Jesus'un lig hakkında söylediği sözleri eleştirirken, "Fener Ağlama" şarkısıyla da kutlamalara damga vurdu.

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinin ardından Şenol Güneş ve Jorge Jesus'a göndermede bulundu.

Derbiyi değerlendiren Mauro Icardi "Fenerbahçe derbisi çok önemliydi, kazanarak bitirmek çok önemliydi. Derbide gol atıyor olmama bana ekstra mutluluk veren bir şey. Sadece ben değil, takım olarak oynadık ve hep birlikte başardık. Aklıma koyduğum şey şampiyonluktu. Herkes bizim arkamızda durdu, derbiyi kazanarak taraftarımızı mutlu etmek bizim için bir onur." dedi.

"Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik"

Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un deprem nedeniyle Gaziantep ve Hatayspor maçlarında 3 puan verilmesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Mauro Icardi "Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz her takım gibi mücadele ettik ve Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kutlamalarda Mauro Icardi'nin söylediği "Fener Ağlama" şarkısı viral oldu.