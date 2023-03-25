Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya bir barışma hediyesi daha! Fiyatı çeneleri yoracak Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'yla yeniden barışma kararı aldı. Icardi, Wanda Nara'ya pahalı bir barışma hediyesi daha aldı.

Türkiye'ye ilk ayak bastıklarından beri spor dünyasının manşetlerinden düşmeyen Icardi ve Wanda Nara ikilisinin ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. İlişkileri gündemden düşmeyen ikiliden sürpriz fotoğraf gelmişti.

Her adımı olay olan Wanda Nara, sosyal medyadan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile fotoğraf paylaştı ve "Randevum" notunu düşmüştü.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. İlişkileri gündemden düşmeyen ikiliden sürpriz fotoğraf gelmişti.

120 bin dolarlık saat

Son olarak Icardi, Wanda Nara'ya barışma hediyesi olarak 120 bin dolarlık (2.2 milyon lira) bir saat hediye etti.

Bu ilk kez 2019'da piyasaya sürülen Patek Philippe’in Auquanaut model saati. Beyaz altından yapılmış bir kasa ve markanın resmi web sitesinde yalnızca sipariş üzerine üretildiğini garanti eden safir kristal arka yüzlü çok özel bir hediye.

İzin günlerini Buenos Aires’te geçiren Icardi ve Wanda Nara yeniden birlikte yaşamaya karar verdi.