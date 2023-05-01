Mauro Icardi'nin büyük maç başarısı Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, bir derbide daha gol kaydetmeyi başardı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Mauro Icardi yine öne çıktı. Sarı-kırmızılılrın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de bir derbide daha golünü attı. Tüm rakiplere gol attı Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, Dolmabahçe'de de 20. dakikada golünü attı. 30 yaşındaki Arjantinli golcü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 1'er kez fileleri havalandırdı. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanırken, büyük maçlarda 5. golüne ulaşan Mauro Icardi sahadan boynu bükük ayrıldı.