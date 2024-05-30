Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki yeni hedefi! Fenerbahçeliler çıldıracak... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları ve gol kralı ünvanını elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek "Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz" dedi.

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Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 25 golle kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Arjantinli santrfor Mauro Icardi, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir sezonda önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Icardi, "Gol kralı olduğum ve şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum. Takıma bir şeyler katmak için buraya geldim. Galatasaray'ın en iyi noktaya gelmesini istiyorum. Beni buraya getiren insanlara çok teşekkür ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz ve her zaman daha iyisini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz"

Bileğimden sakatlık yaşadım. Yüzde 100'ümde değildim. Her zaman takımımın yanında olmak istedim. Defalarca enjeksiyon yapılması, fizyoterapistlerin yanına gitmem ve doktorlara görünmem gerekiyordu. Baştan beri istediğimiz hedefe ulaştığımız için çok mutlu oldum. Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz.

"Yıllarca bunu yaşamak istiyorum"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine ve ailesine gösterdiği sevgi karşısında çok mutlu olduğunu vurgulayan Mauro Icardi, sözlerini şöyle noktaladı: