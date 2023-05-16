Mauro Icardi'nin ofsayt nedeniyle iptal olan golü Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında Mauro Icardi ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçeriz sayıldı.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde lider Galatasaray'la İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında sarı-kırmızılı takımın Mauro Icardi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR uyarısıyla geçersiz sayıldı.

Gol sayılmadı

Maçın 45+13. dakikasında Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta ceza sahasının önünden yerden sert gönderdi, kaleciyi geçen top altı pas içinde savunmaya çarptı ve Icardi topu boş kaleye gönderdi. Sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol geçersiz sayıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)