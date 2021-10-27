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Max Meyer yokları oynuyor
Fenerbahçe'nin Alman orta sahası Max Meyer, son maçlarda kadroya dahi girmekte zorlanırken son 5 maçtır yeterli forma şansı bulamadı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 11:16
- Güncelleme : 27.10.2021 - 11:26
Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer adeta yokları oynuyor.
Ligin 4. haftasındaki Sivasspor ve 5. haftasındaki Başakşehir maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.
SKOR KATKISI YOK
Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.