Euro
11.0732
0.06%
Dolar
9.5385
0.03%
Altın
546.6
-0.61%
Borsa
1.508
-0.11%
Bitcoin
570.687
-3.99%
BTXN Coin
21.11
1.68%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Max Meyer yokları oynuyor

    Fenerbahçe'nin Alman orta sahası Max Meyer, son maçlarda kadroya dahi girmekte zorlanırken son 5 maçtır yeterli forma şansı bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Max Meyer yokları oynuyor

    Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer adeta yokları oynuyor.

    Ligin 4. haftasındaki Sivasspor ve 5. haftasındaki Başakşehir maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.

    SKOR KATKISI YOK

    Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.

    Max Meyer yokları oynuyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir