Max Meyer yokları oynuyor

Fenerbahçe'nin Alman orta sahası Max Meyer, son maçlarda kadroya dahi girmekte zorlanırken son 5 maçtır yeterli forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer adeta yokları oynuyor.

Ligin 4. haftasındaki Sivasspor ve 5. haftasındaki Başakşehir maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.

SKOR KATKISI YOK

Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.