Maxi Gomez: Buradan üç puanla ayrılabilirdik

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, 1-1 sona eren Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

"Buradan üç puanla ayrılabilirdik"

Maxi Gomez, "Özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı oyunun hakimiyetini almıştık. Fırsatlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Buradan üç puanla ayrılabilirdik, sağlık olsun." dedi.

"Dünya Kupası'na gideceğim için çok mutlu ve gururluyum"

Golcü futbolcu, sözlerini, "Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gideceğim için çok mutlu ve gururluyum. Zor bir gruptayız ancak Uruguay Milli Takımı birlikte olduğunda her şeyi başarabilecek bir potansiyele sahip." diye tamamladı.