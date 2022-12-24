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    Maxi Gomez: Mücadele ve duruştan gururluyum

    Trabzonspor'un golcü oyuncusu Maxi Gomez, gol attığı Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Gomez, "Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım." dedi.
    • 24.12.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 21:55
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    Maxi Gomez: Mücadele ve duruştan gururluyum

    Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

    "Mücadele ve duruştan gururluyum"

    Trabzonspor'da golcü futbolcu Maxi Gomez, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi. Gomez, "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık." dedi.

    Maxi Gomez: Mücadele ve duruştan gururluyum #1

    "Gol atmak önemli"

    Mücadeledeki ilk golü atan Uruguaylı futbolcu, "Gol atmak önemli. Ama takımın mücadelesine yardımcı olmak daha önemli." diye konuştu.

    Maxi Gomez: Mücadele ve duruştan gururluyum #2


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