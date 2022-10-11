Maxi Gomez'in düşük performansı gündemde

Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez, bu sezon ligde henüz golle tanışamadı. Deneyimli futbolcuya eleştiriler var.

Trabzonspor'un transfer döneminde Fenerbahçe'nin elinden aldığı futbolcu Maxi Gomez, performansıyla şimdilik beklentilerin altında kaldı.

Yılın transfer çalımlarından biri olan başarılı ismin transfer duyurusu için hazırlanan paylaşım, sosyal medyada yine gündem oldu.

Bordo-mavili takımın resmi hesabından, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." şeklinde yapılan paylaşım, Fenerbahçelilerin diline düştü.





"Formayla da gol atsa iyi olacak"

Sarı-lacivertli futbolseverler, ligde henüz gol atamayan Avrupa Ligi'nde de sadece 1 gole imza atan Maxi Gomez'i ti'ye alırken Trabzonsporlu futbolseverler de "Formayla da gol atsa iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

Uruguaylı oyuncu, bu sezon 10 maçta 1 gol 3 asistlik performansla oynadı. Deneyimli forvet, bordo-mavili taraftarlar tarafından da sık sık eleştiriliyor.



