Mbaye Diagne: Onyekuru'nun yaptığını doğru bulmuyorum

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile son haftalarda aldığı puanlarla yükselişini sürdüren Fatih Karagümrük, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu lig mücadelesi öncesinde ise sezon başında sarı-kırmızılı takımından Karagümrük'e kiralanan Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor forması giyen eski takım arkadaşı Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı sonunda tartışmalara neden olan görüntüleri hakkında konuştu.

Golcü futbolcu, Onyekuru'nun Galatasaray maçı bitiminde sahada sarı kırmızılı futbolcuların yanında kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Herkes kendi bakış açısıyla bakabilir. Ben bireysel olarak böyle bir şey yapmam. Çünkü ben kaybedince çok sinirlenen, hazmedemeyen biriyim. İçeri girerim direkt. Sonra göreceğim birileri varsa görürüm. Bu benim kendi bireysel düşüncelerim."

Diagne, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Onyekuru genç bir arkadaşımız. Galatasaray'da uzun süre forma giydi, orayı ailesi gibi benimsediği kişiler var. Onlarla öyle bir şekilde beraber olmak istedi. Çok doğru bulmuyorum. Kendisi de ilerleyen dönemlerde bunu anlayacaktır. İlk maç Karagümrük'te, Galatasaray'a karşı oynadık. Maalesef maçı kaybettik. Maçtan sonra hiç öyle bir şey olmadı. Üzgün ve sinirli olarak içeri gittim. Görmem gereken Gomis vardı, onunla da içeride görüştüm. Ben bunu yapmam ama herkes kendi düşüncesiyle yorumlayabilir. Benim düşüncem bu şekilde."