Mbaye Diagne, Trabzonspor'a attığı gol sonrası sevinmedi

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 yenilen Trabzonspor, Akyazı'da Karagümrük'e patladı.
Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 4-1 kaybettiği rakibinden aynı skorla rövanşı alırken İstanbul ekibinin golcüsü Mbaye Diagne'nin hareketi transfer iddialarını güçlendirdi.
Ligde bu sezonki 20. golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Mbaye Diagne, 14. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
"Trabzonspor'a transfer olabilir"
31 yaşındaki Senegalli yıldızın, attığı golün ardından ise sevinmemesi dikkat çekti.
3 maç sonra Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan Diagne'nin bu hareketi, hakkında çıkan "Trabzonspor'a transfer olabilir." iddialarını güçlendirdi.