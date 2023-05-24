Mbaye Diagne'den gol krallığı paylaşımı Fatih Karagümrük'ün forveti Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından penaltısız gol krallığı listesini paylaştı. Bu listede Fenerbahçeli Enner Valencia yerine Senagalli isim lider durumda bulundu.

Süper Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 35 haftası geride kalan ligde gol krallığı yarışında da rekabet yüksek seviyede yaşanıyor.

Fenerbahçe ile kariyer sezonunu geçiren tecrübeli isim Enner Valencia attığı 28 golle gol krallığında zirvede yer alırken, Ekvadorlu golcüyü attığı 20 golle Fatih Karagümrüklü Mbaye Diagne takip etti.

19 golle ise listenin üçüncü sırasında bir diğer Karagümrüklü Fabio Borini ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi yer aldı.

Penaltısız gol krallığı listesini yayınladı

Sezon başında Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e kiralık olarak giden Mbaye Diagne ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Deneyimli golcü, Instagram hesabından Süper Lig'deki penaltısız gol krallığı listesini yayınladı.

Diagne'nin paylaştığı tabloda ise krallık yarışı el değiştirdi. Senegalli futbolcu penaltılar olmadan 18 golle lider durumda bulunurken, sarı-lacivertli takımın golcüsü Enner Valencia, 16 golle 2. sıraya geriledi. 31 yaşındaki futbolcu, bu tabloyu yayınlarken emoji de kullandı.