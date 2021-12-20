Mbaye Diagne'nin durumu kritik

Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Diagne'nin ameliyat olması halince sezonu kapatma riski var.

Galatasaray'a, Muslera'dan sonra Mbaye Diagne'den de kötü haber geldi.

Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildi.

Diagne'nin şu an operasyon geçirmesine gerek duyulmadığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

SEZONU KAPATABİLİR

30 yaşındaki futbolcunun tedavisinin operasyon geçirmeden tamamlanması durumunda 3-4 ayda sahalara döneceği ancak ameliyat halinde sezonu kapatma riskinin olduğu öğrenildi.

Ara transferde İtalya ve İngiltere'den bazı kulüplerin de radarında olan Diagne'yi bonservisle gönderip santrfor takviyesi planlayan G.Saray'ın bu düşüncesi de suya düştü.