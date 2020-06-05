- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Mehmet Demirkol: Görüldüğünden daha kötü bir haber
Mehmet Demirkol: Görüldüğünden daha kötü bir haber
Mehmet Demirkol, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası almasının diğer kulüpler için endişe verici olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 15:04
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet'te gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Demirkol, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği men cezasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.
"UMARIM CAS'TAN OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKAR"
Demirkol, "Görüldüğünden de kötü bir haber. Finans olarak, Trabzonspor bu sene en iyilerinden. En iyi olan Trabzonspor ilk cezayı yedi. Trabzonspor, CAS'a gidip kurtarır ama diğerleri ne yapacak sorusu beni endişelendirdi. Umarım devamı gelmez ve Trabzonspor açısından CAS'tan olumlu sonuç çıkar." dedi.