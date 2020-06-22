Mehmet Demirkol: Muslera olsa çalamazdı

Mehmet Demirkol, Okan Kocuk'un topu uzun süre elinde tutması sonucu verile endirekt vuruş hakkında konuştu. Demirkol, "O 6 saniyeyi Muslera'ya çalacak hakem yok" dedi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, dün oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Galatasaray-Gaziantep maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

3-3 biten Galatasray-Gaziantep karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonu değerlendiren Demirkol, "O 6 saniyeyi Muslera'ya çalacak hakem yok." dedi.

Bilindiği gibi Okan Kocuk, topu 18 saniye boyunca elinde tuttuğu için sarı-kırmızılıların aleyhine endirekt vuruş verilmiş ve kullanılan atış sonrası penaltı kazanan konuk ekip, topu ağlara göndererek maçtan 1 puanla ayrılmayı başarmıştı.

"VEDAT VEGAN GİBİ"

Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'yle ilgili bir yazı kaleme alan Demirkol, "Fenerbahçe maça odaklanmış başlasa da alışılan sorunlar da öylece duruyordu. Savunmada ilerleme yok ama artık atmayı da unuttular. ‘Çiğ etle beslenen’ Vedat, vegan olmuş gibi misal! Zar zor kaleyi buluyor." ifadelerini kullandı.