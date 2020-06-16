Mehmet Demirkol: Terim yanlış bir tepki verdi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "1.5 metre ofsayt, Muslera'nın ayağı kırılana kadar mı oynatacaksın" diyen Fatih Terim'in duygusal davrandığını, hakemin doğru bir karar verdiğini söyledi.

Ç.Rizespor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da Muslera'nın yaşadığı sakatlık moralleri bozmuş durumda.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamaları değerlendiren Mehmet Demirkol, 66 yaşındaki teknik adamın duygusal davrandığını söyledi.

İşte Demirkol'un sözleri:

"ESKİSİNDEN DAHA SAĞLAM DÖNER"

"Herhangi bir futbolcu değil Muslera, çok özel bir kişilik. Çok üzücü. Eminim eskisinden daha sağlam bir şekilde, beklenenden önce döner. Çok geçmiş olsun."





"HAKEM İSTER Mİ MUSLERA'NIN SAKATLANMASINI?"

"Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda, Fatih Hoca'nın hakeme yaptığı eleştiri duygusal bir eleştiri. Hakem, yapması gerekeni yaptı. Hakem, Muslera'nın sakatlanmasını ister mi? 'Bacağını kırınca mı kaldıracaksın?' sorusu, duygusal bir soru."

"YANLIŞ BİR TEPKİ"

"Çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Doğru bir tepki değil aslında. Hakem, kural ne diyorsa onu yapmış."

KURAL NE DİYOR?

Bilindiği gibi VAR çıktıktan sonra değişen kurallara göre yardımcı hakemler, pozisyon bariz bir şekilde ofsayt değilse, atak sonlanana kadar bayrağı kaldırmıyor.