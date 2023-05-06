Mehmet Demirkol'dan şampiyonluk tahmini: Galatasaray avantajlı

Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Spor Zirvesi'ne birçok spor insanı katıldı. Etkinlikte yer alan isimlerden biri de ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol oldu.
Spor Zirvesi'nden önce Futbol Arena mikrofonlarına konuşan Demirkol, sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala şampiyonluk tahmininde bulundu.
32 haftası geride kalan ve kalan haftaları büyük bir heyecana sahne olacak şampiyonluk yarışı hakkında spor yorumcusu, Galatasaray'ı favori olarak gördü.
"Diğerleri şampiyon olamaz bence"
"Süper Lig'de ipi kimin göğüsleyeceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna Mehmet Demirkol şu yanıtı verdi:
Ben Galatasaray'ın avantajlı olduğu kanaatindeyim. Diğerleri şampiyon olamaz bence. Galatasaray şampiyonluğu kendi kendine kaybedebilir ancak öyle bir durum var. Bu durum Galatasaray'ın kültüründe yok. Bu tip yarışmalara girdiğinde genelde Galatasaray kazanır çıkar. Ben Galatasaray'ı önde görüyorum. Tabii ki bilmek mümkün değil nerde bileceğiz.