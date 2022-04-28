Mehmet Sepil, Göztepe’yi Süper Lig'e döndürüp satmak istiyor

Göztepe’yi satmaya hazırlanan hissedar Mehmet Sepil'in beklediği teklifleri alamadığı öğrenildi. Takımını Süper Lig'e çıkardıktan sonra satma durumunun yeniden oluşabileceği iddia ediliyor.

Bu sezon Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren ve küme düşmesi kesinleşen Göztepe’de sorun sadece küme düşme değil.

Başkanlık görevini bıraktığını 21 Mart'ta açıklayan ve sonrasında hisselerini satılığa çıkaran Mehmet Sepil'in sarı- kırmızılı kulübü satmayı düşündüğü ve beklediği teklifleri alamadığı belirtildi.

Tekliflerin yetersiz olmasında İzmir ekibinin 1. Lig'e düşmesinin etkisi olduğu kaydedildi. Satış görüşmeleri sırasında Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile görüşmeler yapan Göztepe'de henüz olumlu bir adım atılmadı.

Fanatik'in haberine göre; Mehmet Sepil'in de bu nedenle kulübü satma kararından dönebileceği iddia edildi. Göztepe'nin sahibinin takımı Süper Lig'e çıkardıktan sonra satma durumunun yeniden oluşabileceği konuşuluyor.

Tomas ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Göztepede Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen Tomas, sarı-kırmızılıların başında 6 maça çıktı.Tomas, yönetimindeki Göztepe bu periyotta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Tomas'ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Soner Aydoğdu ile de yollar ayrıldı

Tomasın yanı sıra orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu’ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." dendi.İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'den gelen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Soner toplam 2494 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 4 de asist yaptı.