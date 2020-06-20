Kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabıyla hünerlerini sergiledi ve bu anları kişisel Instagram hesabın paylaştı. Donchet'in bu paylaşımı, yoğun ilgi gördü.

Top cambazı Melody Donchet, birçok isme taş çıkartan bir paylaşıma daha imza attı.

Elde ettiği başarıların yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Melody Donchet, bu kez zoru başardı.

Topuklu ayakkabılarıyla birlikte futbol konusunda hünerlerini sergileyen Melody, o anları anbean kaydederek kişisel Instagram hesabından paylaştı. Gönderi kısa sürede büyük etkileşim aldı.

''SÜPER LİG'DE OYNAMALISIN''

Melody'i takip eden Türk hayranları ise gönderinin altına, ''Diyecek söz bulamıyorum.'', ''Süper Lig'de oynamalısın'' gibi yorumlarda bulundu.

Melody Donchet, sosyal medyayı salladı - İZLE