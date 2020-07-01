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- Menajerlere en fazla ödeme yapan takım Galatasaray
Menajerlere en fazla ödeme yapan takım Galatasaray
- İHA
- 01.07.2020 - 02:29
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri duyurdu. Söz konusu durumda Galatasaray, 262 bin TL ile en fazla menajer ücreti ödeyen kulüp oldu.
TFF resmi internet sitesinden açıklanan kulüplerin menajer ödemeleri şu şekilde:
Süper Lig
Yeni Malatyaspor: 25 bin euro
Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 TL, 45 bin Euro, 48 bin Dolar
Fenerbahçe: 609 bin TL, 2 milyon 128 bin 408 Euro
Antalyaspor: 1 milyon 685 bin TL, 300 bin Euro
Galatasaray: 262 bin TL, 3 milyon 330 bin 112 Euro
Gaziantep FK: 940 bin TL, 662 bin 100 Euro
Konyaspor: 54 bin TL
Trabzonspor: 258 bin 510 TL, 660 bin Euro
Denizlispor: 118 bin TL, 205 bin Euro
TFF 1. Lig
Altay: 120 bin TL
Bursaspor: 404 bin 396 TL, 392 bin 477 Euro
TFF 2. Lig
Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 TL
Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin TL
Pendikspor: 30 bin TL
Yılport Samsunspor: 17 bin 493 TL
Futbolcular: 26 bin 314 TL