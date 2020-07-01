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    Menajerlere en fazla ödeme yapan takım Galatasaray

    Galatasaray, 262 bin TL ile menajerlere en fazla ödeme yapan futbol kulübü oldu.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 02:29
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    Menajerlere en fazla ödeme yapan takım Galatasaray #1

    Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri duyurdu. Söz konusu durumda Galatasaray, 262 bin TL ile en fazla menajer ücreti ödeyen kulüp oldu.

    TFF resmi internet sitesinden açıklanan kulüplerin menajer ödemeleri şu şekilde:

    Süper Lig

    Yeni Malatyaspor: 25 bin euro
    Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 TL, 45 bin Euro, 48 bin Dolar
    Fenerbahçe: 609 bin TL, 2 milyon 128 bin 408 Euro
    Antalyaspor: 1 milyon 685 bin TL, 300 bin Euro
    Galatasaray: 262 bin TL, 3 milyon 330 bin 112 Euro
    Gaziantep FK: 940 bin TL, 662 bin 100 Euro
    Konyaspor: 54 bin TL
    Trabzonspor: 258 bin 510 TL, 660 bin Euro
    Denizlispor: 118 bin TL, 205 bin Euro

    TFF 1. Lig

    Altay: 120 bin TL
    Bursaspor: 404 bin 396 TL, 392 bin 477 Euro

    TFF 2. Lig

    Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 TL
    Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin TL
    Pendikspor: 30 bin TL
    Yılport Samsunspor: 17 bin 493 TL
    Futbolcular: 26 bin 314 TL

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